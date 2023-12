Un penal que vale el ascenso, el gol de 'Percy Loza' que dio a GV San José el título

Cargando...

Por el resto de los años Oruro recordará a Rerian Percy Loza, el hombre que convirtió el penal decisivo para que GV San José ascienda a la élite del fútbol boliviano.

Luego de haber igualado en el marcador global (1-1) GV San José y San Antonio de Bulo Bulo, definieron la serie mediante los tiros penales, allí los de Cochabamba estuvieron un poco flojos en la definición, pero un penal fallido de los locales hizo reaccionar a los de Thiago Leitao, había fallado Jaldín para San Antonio, y todo el peso de Oruro caía sobre la espalda del yungueño Percy Loza de buena temporada con el club.

El nacido en Colpar, se paró frente al balón y retrocedió para su impulso varios metros atrás, hizo un trote al estilo de Neymar y al llegar al balón golpeó bien fuerte y la mandó al ángulo del meta rival para el estallido del repleto estadio de Jesús Bermúdez, con el tiempo los incrédulo digerirán este momento y se darán cuenta de que el yungueño hizo historia al devolverle la plaza del profesionalismo al departamento donde se engendró el fútbol boliviano.

Loza nació en Colpar un pueblito de 677 habitantes en el altiplano del departamento de la ciudad de La Paz, paseó su fútbol por The Strongest, Always Ready Ciclón de Tarija y la selección boliviana Sub - 20, en abril de este año llegó como refuerzo del cuadro orureño.

Cargando...