TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Wilstermann apela ante el TAS por su descenso en el fútbol boliviano

El club cochabambino busca que se deje sin efecto el laudo arbitral que provocó su pérdida de categoría y permitió que Aurora permanezca en la primera división. 

Martin Suarez Vargas

13/01/2026 18:59

Foto: Redes sociales.
Cochabamba, Bolivia.

Escuchar esta nota

El club Jorge Wilstermann presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y el Tribunal Federal Suizo con el objetivo de anular el laudo arbitral que desencadenó su descenso en el fútbol boliviano, lo que permitió que Aurora mantenga su lugar en la primera división.

Los “rojos” aseguran que nunca fueron citados para defenderse y califican el laudo como injustificado, ya que consideran que su resultado impidió disputar el partido indirecto ante San Juan, lo que derivó en su descenso directo.

Asimismo, el cuadro cochabambino afirma que la decisión relacionada con el caso Aurora y Gabriel Montaño fue irregular y que, al restituir los 33 puntos que habían sido otorgados en su contra en el torneo pasado, se vulneraron sus derechos deportivos.

Wilstermann espera que el TAS analice la apelación y se pronuncie a favor del club, lo que podría revertir su descenso y permitir que vuelva a disputar la máxima categoría del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD