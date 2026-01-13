Wilstermann apela ante el TAS por su descenso en el fútbol boliviano

El club Jorge Wilstermann presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y el Tribunal Federal Suizo con el objetivo de anular el laudo arbitral que desencadenó su descenso en el fútbol boliviano, lo que permitió que Aurora mantenga su lugar en la primera división.

Los “rojos” aseguran que nunca fueron citados para defenderse y califican el laudo como injustificado, ya que consideran que su resultado impidió disputar el partido indirecto ante San Juan, lo que derivó en su descenso directo.

Asimismo, el cuadro cochabambino afirma que la decisión relacionada con el caso Aurora y Gabriel Montaño fue irregular y que, al restituir los 33 puntos que habían sido otorgados en su contra en el torneo pasado, se vulneraron sus derechos deportivos.

Wilstermann espera que el TAS analice la apelación y se pronuncie a favor del club, lo que podría revertir su descenso y permitir que vuelva a disputar la máxima categoría del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play