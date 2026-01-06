ANH garantiza abastecimiento de GLP y mantiene precio de garrafa en Bs 22,50

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el precio de la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene invariable en Bs 22,50 a nivel nacional, garantizando un abastecimiento regular en todo el país.

Según la entidad, el suministro se desarrolla con total normalidad gracias al despacho diario programado de 1.406 toneladas métricas por parte de YPFB.

El regulador explicó que estos volúmenes son suficientes para cubrir la demanda interna, asegurando que el GLP llegue oportunamente tanto a zonas urbanas como rurales de los diferentes departamentos.

Con el objetivo de prevenir desvíos hacia actividades ilícitas, como el contrabando, la ANH intensificó la supervisión y el control, especialmente en regiones fronterizas.

En Pando, a solicitud de las juntas vecinales de Cobija, se implementan controles específicos en los puntos de venta de garrafas, garantizando que el producto llegue de manera regular a las familias y evitando la especulación.

La ANH reiteró que estas acciones forman parte de un trabajo constante de fiscalización para proteger el consumo interno y asegurar el acceso de la población a este energético esencial. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores o información falsa que pueda generar preocupación innecesaria.

