TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Robo lavadoras Oruro

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

ASFI alerta sobre web falsa “asfi-renta” que busca estafar a la población

La entidad advierte que el sitio suplanta su identidad y usa inteligencia artificial para engañar a la población con promesas de ganancias rápidas.

Juan Marcelo Gonzáles

21/04/2026 19:11

Foto: Asfi denuncia estafa
La Paz

Escuchar esta nota

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió una alerta sobre la circulación de un sitio web fraudulento denominado “asfi-renta.com”, que utiliza de forma ilegal su nombre, imagen institucional y elementos oficiales para captar dinero de manera ilícita.

Según la entidad, la página es promocionada mediante anuncios pagados en redes sociales con el objetivo de aparentar legitimidad y persuadir a potenciales víctimas a realizar supuestas inversiones.

Uso de inteligencia artificial para el engaño

El análisis técnico identificó que el portal forma parte de un esquema de ciberdelincuencia que emplea contenidos generados con inteligencia artificial, como videos y clonación de voz. En estos materiales se incorporan logotipos oficiales e imágenes de autoridades, acompañados de lenguaje financiero para simular credibilidad.

Además, se detectaron características propias de esquemas piramidales, basados en la promesa de “ganancias rápidas”, un patrón común en fraudes que puede derivar en la pérdida total del dinero invertido.

ASFI niega vínculo y pide verificar

La ASFI aclaró que no tiene ninguna relación con esta plataforma ni con esquemas de inversión directa o administración de capitales privados.

En ese sentido, recomendó a la población verificar siempre si una entidad cuenta con autorización, consultando el listado oficial en su portal institucional o a través de la línea gratuita 800 10 3103.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD