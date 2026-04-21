ASFI alerta sobre web falsa “asfi-renta” que busca estafar a la población

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió una alerta sobre la circulación de un sitio web fraudulento denominado “asfi-renta.com”, que utiliza de forma ilegal su nombre, imagen institucional y elementos oficiales para captar dinero de manera ilícita.

Según la entidad, la página es promocionada mediante anuncios pagados en redes sociales con el objetivo de aparentar legitimidad y persuadir a potenciales víctimas a realizar supuestas inversiones.

Uso de inteligencia artificial para el engaño

El análisis técnico identificó que el portal forma parte de un esquema de ciberdelincuencia que emplea contenidos generados con inteligencia artificial, como videos y clonación de voz. En estos materiales se incorporan logotipos oficiales e imágenes de autoridades, acompañados de lenguaje financiero para simular credibilidad.

Además, se detectaron características propias de esquemas piramidales, basados en la promesa de “ganancias rápidas”, un patrón común en fraudes que puede derivar en la pérdida total del dinero invertido.

ASFI niega vínculo y pide verificar

La ASFI aclaró que no tiene ninguna relación con esta plataforma ni con esquemas de inversión directa o administración de capitales privados.

En ese sentido, recomendó a la población verificar siempre si una entidad cuenta con autorización, consultando el listado oficial en su portal institucional o a través de la línea gratuita 800 10 3103.

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