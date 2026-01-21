Bs 450 en tres meses: Cómo saber si tu familia recibe el bono PEPE

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) empezará a pagarse desde este lunes, como un alivio económico para las familias más vulnerables del país. El beneficio alcanza a madres del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad grave o muy grave, y familias con estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

El Gobierno aclaró que no se necesitan trámites nuevos ni presentar documentos adicionales. La identificación de los beneficiarios se realiza automáticamente mediante el cruce de datos oficiales, lo que evita filas y garantiza rapidez en la entrega del dinero.

Cada hogar recibirá Bs 150 mensuales durante enero, febrero y marzo, o un pago acumulado de Bs 450 en abril, según prefieran. Para consultar si estás habilitado, el Gobierno habilitó una plataforma digital en la página web de la Gestora Pública, donde solo se debe ingresar el número de cédula de identidad. El proceso es gratuito, rápido y puede realizarse desde cualquier dispositivo con internet.

Con esta medida, el PEPE busca llegar directamente a quienes más lo necesitan, garantizando transparencia y facilidad para acceder a este apoyo económico.

Mira la programación en Red Uno Play