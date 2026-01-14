Cainco afirma que el sector privado está listo para trabajar con el Gobierno y el BID

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, inauguró el encuentro entre empresarios privados de Bolivia y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y afirmó que el sector privado está preparado para trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional y el organismo internacional.

“Este encuentro lo tomamos como un punto de partida. Estamos listos para trabajar con el Gobierno nacional y con el BID como socios activos, identificando proyectos sólidos, estructurales y de alto impacto”, señaló Antelo durante su intervención.

El titular de Cainco agregó que la presencia de Goldfajn en Bolivia se da en un momento clave, en el que el sector privado está listo para avanzar y aprovechar oportunidades para volver a invertir, producir y generar empleos, con un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los bolivianos.

Respecto al paquete económico de $us 4.500 millones ofrecido por el BID para el periodo 2026-2028, desde Cainco destacaron el impacto que esta inversión puede tener en el sector exportador, a través de la planificación de infraestructura vial, la integración regional, la generación de energías limpias y la digitalización de trámites, que permitirán reducir la burocracia y mejorar la competitividad.

“Creemos que estamos justamente en el punto en el que el encuentro entre actores diversos permite trazar una ruta clara, ambiciosa y a la altura de un país que tiene talento, recursos y, sobre todo, una vocación de futuro”, afirmó.

Antelo sostuvo además que, bajo una lógica de proyectos con visión de país, se abre una ventana de oportunidades para Bolivia, que puede acelerarse al conectar las visiones internacionales con iniciativas concretas.

“En Bolivia existen sectores con un potencial que está dormido, pero con capacidad de activarse con el impulso estratégico adecuado. La minería, la agroindustria y el turismo, entre otros, pueden convertirse en motores de crecimiento sostenido si se articulan correctamente con inversión, visión y un entorno habilitador”, concluyó.

El evento reúne a representantes del sector empresarial y productivo del país con autoridades del BID, en el marco del paquete de cooperación financiera anunciado para el periodo 2026-2028.

