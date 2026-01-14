TEMAS DE HOY:
Economía

CAO apunta a proyectos estratégicos ante llegada de fondos del BID

Klaus Frerking, presidente de la CAO, destaca la importancia histórica de la visita y la necesidad de obras clave en Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/01/2026 22:13

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)
Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arribó este martes a Bolivia con un paquete financiero de 4.512 millones de dólares destinados a distintos proyectos productivos y de infraestructura en el país.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), calificó la visita como “histórica” y resaltó que mañana se llevará a cabo una reunión en Santa Cruz para presentar una agenda centrada en el sector productivo.

“La idea es mostrar proyectos históricos y estratégicos de Santa Cruz, como Puerto Busch, Rosita y El Hap, y otros a nivel nacional. Queremos acceso a tecnología y proyectos transversales que aumenten la productividad en nuestro departamento”, indicó Frerking.

Sobre las prioridades, el dirigente señaló que la región requiere obras de infraestructura y conectividad. “Necesitamos carreteras nuevas en Santa Cruz, con cuatro, seis u ocho vías; energía hidroeléctrica; un aeropuerto de carga tipo El Hub; y un puerto como Puerto Busch para exportar todo lo que producimos en agropecuaria”, detalló.

La visita del presidente del BID y el encuentro con los distintos sectores productivos marcan un hito en la historia de las inversiones para Santa Cruz y Bolivia, en un momento clave para impulsar el desarrollo regional.

 

