El presidente del BID llega al país para abrir nuevas puertas al crédito internacional

La llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, marca un hito en la agenda económica de Bolivia. El Gobierno nacional confirmó que esta visita busca estrechar lazos para asegurar el financiamiento de proyectos estratégicos en diversas regiones del país.

El viceministro de Planificación, José Luis Llanos, destacó que el organismo internacional tiene un interés genuino en conocer el Plan de Desarrollo actual. Por ello, las autoridades locales trabajan en la identificación de programas departamentales que cumplan con los requisitos para recibir el respaldo del ente financiero.

Goldfajn, arribó a Santa Cruz a las 22:25 de este lunes y se trasladó de inmediato al Hotel Los Tajibos para pernoctar. La autoridad y su comitiva descansan en la capital cruceña tras su llegada, cumpliendo así con la primera escala de su visita oficial al país.

El cronograma establece que el alto ejecutivo partirá hacia la ciudad de La Paz este martes a las 06:00 a.m. para iniciar su agenda con el Gobierno nacional. En la sede de Gobierno, se espera que el equipo internacional evalúe los proyectos estratégicos que formarán parte del nuevo plan de financiamiento externo.

El gobierno confirmó que un ministro acompañará al ejecutivo durante su estadía en país. Esta coordinación directa pretende agilizar la inscripción de nuevas obras en los canales de inversión que el banco gestiona activamente.

Desde el sector privado, la Federación de Empresarios de La Paz calificó este encuentro como una visita histórica para la estabilidad del país. El representante gremial, Rolando Kempff, aseguró que la presencia de Goldfajn funciona como un espaldarazo clave para la gestión económica boliviana.

Los empresarios mantienen altas expectativas sobre la apertura de nuevas líneas de crédito tanto para el sector público como para el privado. La prioridad será capitalizar esta relación para dinamizar la construcción de infraestructura y el desarrollo productivo en el corto plazo.

