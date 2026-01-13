Intervienen quirúrgicamente a menor agredida en La Ramada

La mirada de Santa Cruz se concentra ahora en el Hospital de Niños, donde la pequeña de tres años está siendo intervenida quirúrgicamente. Los especialistas iniciaron el procedimiento tras el violento ataque que este lunes en la mañana sufrió la menor en las inmediaciones del Mercado La Ramada.

Aunque los primeros reportes indican que la herida de cuchillo no fue profunda, la cirugía es vital para descartar cualquier daño interno. La familia y el personal médico permanecen en una tensa espera aguardando el informe final que confirme el éxito de la operación.

El entorno de inseguridad del mercado facilitó que el agresor, un hombre en situación de calle, atacara a la niña mientras huía de un control policial. La madre de la víctima recibe apoyo mientras se mantiene a las puertas de la sala de operaciones esperando noticias alentadoras.

Mientras la niña lucha por su recuperación, el Cnel. David Gómez informó que el agresor ya se encuentra bajo custodia policial. El destino legal del sujeto dependerá de la evolución de la salud de la menor, quien aún permanece bajo supervisión médica estricta.

