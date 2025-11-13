Omar Castro: “Emapa lejos de ayudar fue un perjuicio total para el sector pecuario”

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Omar Castro, calificó como necesaria la intervención a EMAPA, la empresa estatal de apoyo a la producción de alimentos, debido a los presuntos actos de corrupción que habrían afectado al sector agropecuario y a la economía familiar boliviana.

En entrevista, Castro aseguró que EMAPA, lejos de apoyar a los productores, distorsionaba los mercados de maíz y otros insumos, ofreciendo precios superiores al mercado y beneficiando únicamente a un grupo reducido. “Fue un perjuicio total para el sector pecuario. Generó corrupción y mercados desiguales”, afirmó.

El dirigente recordó que en 2022, EMAPA ofreció 100 bolivianos por quintal de maíz cuando el precio de mercado era de 65, un sobreprecio que no llegó a todos los productores. “El supuesto objetivo de subvencionar el maíz para carne de pollo, huevo, cerdo y leche nunca superó el 15% de la necesidad real del sector”, aseguró.

Castro también explicó la reducción de la siembra de maíz: de 200 mil hectáreas en 2005 a 90 mil actualmente, debido a políticas restrictivas de exportación y al desincentivo generado por la intervención de empresas estatales como EMAPA y MAPA. Asimismo, señaló que la falta de uso de biotecnología en los cultivos ha encarecido los insumos y limitado la producción.

Sobre el futuro de EMAPA, Castro propuso la posibilidad de alianzas público-privadas que permitan aprovechar la infraestructura de silos e industrias de la empresa estatal, ofreciendo almacenamiento a los productores y facilitando mejores negociaciones de precios.

“El gobierno tiene que hacer auditorías, evaluaciones en donde corresponda. Y en función a esos resultados también, tendremos que sentarnos la parte pública con la parte privada, con la parte productiva para ver qué es lo que mejor se hace”, agregó.

En cuanto a la situación actual del sector avícola, Castro alertó que el precio del maíz y otros granos se ha duplicado, afectando directamente la producción y los costos de los productos de la canasta familiar, como el pollo. También destacó la necesidad urgente de soluciones en temas de combustible, avasallamientos y exportaciones, así como de mayor estabilidad en la economía del país.

Castro concluyó con un mensaje de esperanza: “Todos los productores esperamos días mejores para nuestro país. Es momento de que las autoridades actúen con firmeza y transparencia”.

