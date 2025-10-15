Rodrigo Paz "ordena" al presidente Arce liberar los hidrocarburos

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, acusó al presidente Luis Arce de provocar la escasez de combustibles en el país y le exigió liberar el suministro de hidrocarburos para poner fin a las largas filas y al malestar de miles de bolivianos que, desde hace una semana, esperan en las estaciones de servicio.

“Yo le quiero pedir al presidente (Luis Arce)… no le pido, le ordeno, como boliviano, que libere los hidrocarburos, tanto gasolina como diésel, que están guardando para generar zozobra en la población y en la democracia. Le ordeno al presidente Arce que deje la zozobra y que entregue los hidrocarburos al pueblo boliviano”, declaró Paz.

El aspirante presidencial advirtió además que, en caso de ganar las elecciones, promoverá a través de su bancada parlamentaria un juicio de responsabilidades contra el actual mandatario, por lo que considera una “situación dramática” en el país debido a la falta de carburantes.

Respuesta del Ministerio de Hidrocarburos

Desde el Ministerio de Hidrocarburos, rechazaron las acusaciones de Paz y se aseguró que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja “al límite” para garantizar la provisión de combustibles en todo el territorio nacional.

La institución negó que el Gobierno esté ocultando los carburantes, como denunció el candidato del PDC.

El ministro del área, Alejandro Gallardo, recordó que el propio Rodrigo Paz participó recientemente en una reunión con el presidente Arce y el equipo económico, donde se le explicó la situación del abastecimiento y los días de autonomía disponibles para la distribución de combustibles.

De acuerdo con datos oficiales, Bolivia requiere entre 55 y 60 millones de dólares para garantizar el suministro regular de carburantes en el mercado interno.

Se reactiva el despacho de combustibles

La noche del martes, alrededor de las 23:00, se reactivó la salida de camiones cisterna que permanecían estacionados en las puertas de la refinería de Palmasola, con el objetivo de abastecer las estaciones de servicio del área urbana y de provincias.

Con esta medida, se busca normalizar de manera paulatina el suministro de gasolina, principalmente.

