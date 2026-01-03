TEMAS DE HOY:
Eeuu captura a nicolás maduro

"No pudo cerrar la puerta": Trump reveló que Maduro intentó refugiarse en un búnker

El presidente de Estados Unidos reveló detalles del operativo en Venezuela, donde se capturó a Nicolás Maduro y su esposa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/01/2026 17:40

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió la jornada de este sábado a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y aseguró que el mandatario fue detenido durante un operativo militar ejecutado con rapidez y precisión.

Según el relato del jefe de Estado estadounidense, Maduro se encontraba junto a su esposa, Cilia Flores, en una vivienda que describió como altamente fortificada.

“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio de seguridad, rodeado de acero sólido”, afirmó Trump durante su declaración.

El presidente estadounidense señaló que, al percatarse de la irrupción de las fuerzas militares, Maduro intentó refugiarse en una zona blindada del inmueble.

“Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no pudo hacerlo. Estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero, pero no fue necesario. No llegó a esa zona de la casa”, sostuvo.

Trump indicó además que tanto Maduro como su esposa fueron detenidos y trasladados a Estados Unidos, y expresó sentirse “muy orgulloso” de los uniformados que participaron del operativo, asegurando que la acción busca propiciar el retorno de la democracia en Venezuela.

Incluso comparó lo ocurrido con una transmisión televisiva. “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”, comentó.

 

