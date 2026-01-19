A más de un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Policía Federal Argentina difundió una imagen que muestra cómo podría verse el niño de seis años en la actualidad. La proyección fue realizada por la División Individualización Criminal y presentada ante el Juzgado Federal de Goya, con el objetivo de aportar una herramienta más en la búsqueda y posible identificación del niño, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Cómo se hizo la proyección

El encargado de actualizar el rostro de Loan fue el sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense. Para ello, utilizó fotografías del niño y de sus familiares directos, lo que permitió identificar patrones de envejecimiento y generar una imagen lo más precisa posible.

Así sería el rostro de Loan con seis años de edad. (Foto: Policía Federal).

Según el informe oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, “es deseable contar con la mayor cantidad de fotos posibles, tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados”, ya que esto permite un estudio morfológico comparativo más exacto. A pesar de que han pasado aproximadamente 18 meses desde la desaparición, los especialistas destacan que durante la infancia existe “cierta estabilidad de la fisonomía y sin tantos cambios de la misma”.

Limitaciones de la reconstrucción

El documento aclara que la proyección no contempla “múltiples factores externos e internos que pueden modificar el rostro de una persona, como golpes, el clima o cirugías”. Por ello, subraya que la imagen difundida “no deja de ser mera hipótesis” y se acerca más a un desarrollo artístico que a un estudio científico.

La Policía Federal elaboró una proyección de cómo se vería en la actualidad el nene que desapareció junio de 2024. (Foto: Imagen subida a Internet por eltrecetv).

Las láminas digitales fueron enviadas a las autoridades judiciales y a organismos nacionales de búsqueda de personas, con la esperanza de que cualquier información que surja pueda ayudar a localizar a Loan.

La reconstrucción de la desaparición

De acuerdo con la investigación judicial, Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando acompañaba a su papá a caballo hasta la casa de su abuela Catalina en Corrientes. Entre las 12:30 y las 13:00 compartió el almuerzo, según lo prueba una fotografía tomada por un familiar. El nene desapareció alrededor de las 13:52 mientras caminaba con otros hacia el monte, y recién a las 15:26 se informó a su mamá que no aparecía.

La hipótesis principal indica que varias personas habrían aprovechado un descuido para alejar al niño con la excusa de buscar naranjas. En ese trayecto, la prima de Loan fue convencida de regresar a la casa, dejando al nene solo con los adultos. Según la investigación, “se produjo un suceso que terminó con la sustracción de Loan, el cual fue alejado del lugar y ocultado”.

Los investigadores señalan que habrían utilizado una camioneta blanca para trasladar al niño, cuyo rastro fue marcado por perros rastreadores. Desde entonces, la única evidencia concreta fue un botín del nene hallado en un campo vecino, que la Justicia determinó que fue plantado por uno de los sospechosos, el comisario Maciel.

Actualmente, la causa cuenta con siete detenidos y fue elevada a juicio, mientras la búsqueda de Loan continúa activa.

