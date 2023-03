Condenan a mujer que se autolesionó con un martillo e inventó que fue violada

Cargando...

Cumbria, Inglaterra

Eleanor Williams, acusó de violación a hombres quienes vivieron tres años de pesadilla porque eran inocentes. La presunta mujer violada se lo inventó todo y se autolesionó para que la historia resultara creíble. Los tres individuos pasaron los peores años de su vida y con algún intento de suicidio. Uno de ellos hasta pasó diez semanas en la cárcel.

Una mujer denuncia en redes una violación

La muchacha lo contó en sus redes sociales. En mayo de 2020 publicó en su perfil de Facebook fotos de las lesiones que le habían causado. Según ella, eran producto de la paliza que le habían propinado varios hombres.

Eleanor Williams con un hematoma en el ojo. | BBC

La terrible historia de esta joven de 19 años se hizo rápidamente viral. Tal fue el efecto de las fotos que mostró que hasta hubo protestas en Barrow, su ciudad natal. Como cuenta la BBC, la presión popular alcanzó a la policía, a los periodistas locales -que fueron insultados- y hasta movilizó a la extrema derecha.

Una red de violadores, traficantes de sexo y asesinos

Meses antes de publicar su historia Eleanor se dedicó a contar a la policía otra aún más elaborada. Aseguró a los agentes que la escucharon que había una banda asiática que la había drogado, golpeado, violado y chantajeado.

Las acusaciones contra tres hombres inocentes

La chica británica acusó a tres hombres: Jordan Trengove, Mohammed Ramzan y Oliver Gardner. Sobre el primero (Trengove) dijo que la agredió sexualmente cuando fue a su casa tras salir de fiesta. Los jueces determinaron que no ocurrió.

Acusó de violación a tres hombres tras autolesionarse con un martillo. Facebook

De Oliver Gardner dijo que era un “violador” que había intentado “traficar” con ella vendiéndola a dos asiáticos, algo que no fue así. Y al tercer hombre (Ramzan), un empresario para quién trabajaba la joven británica, le acusó de obligarla a trabajar en burdeles e introducirla en el mundo de la prostitución. Sin embargo, se pudo demostrar que viajó sola y cuando estuvo en el hotel viendo vídeos. Todo lo cuenta la 'BBC'.

El asunto lo ha dilucidado ahora un tribunal de justicia. Casi tres años después de las denuncias de Eleanor Williams, un jurado ha decidido que todo era mentira y que los tres hombres son inocentes.

Para el tribunal, que consideró sus primeras decisiones, ha quedado demostrado que, aunque los moratones y las heridas que cientos de miles de personas vieron en sus fotos de Facebook eran reales, se los había causado ella misma con un martillo. “Sus heridas fueron autoinfligidas”, aseguró la Policía de Cumbria.

Acusó de violación a tres hombres tras autolesionarse con un martillo. Facebook

“No digo que sea culpable, pero sé que he hecho mal algunas cosas y lo siento”

La madre, "con el corazón roto"

En enero el tribunal declaró culpable a Williams -que hoy tiene de 22 años- de ocho cargos por pervertir el curso de la justicia. Ahora en marzo, el Tribunal de la Corona de Preston la ha condenado a ocho años y medio de cárcel. “Eleanor ha hecho todo lo posible para crear acusaciones falsas, incluida la de causarse lesiones importantes [...] pero no acepta ser culpable”, explicó el juez Robert Altham.

La persona que retrata la prensa no es la persona que yo conozco"

La joven ha escrito una carta al magistrado, que reproduce The Guardian. “Entiendo que es su trabajo creer en el veredicto del jurado y eso está bien. Sé que he cometido algunos errores, lo siento. Sé que no es excusa, pero era joven y estaba confundida”, dice Williams.

“No digo que sea culpable, pero sé que he hecho mal algunas cosas y lo siento. Estoy destrozado por los problemas que se han causado en Barrow. Si hubiera sabido las consecuencias que habría tenido ese estado nunca lo habría publicado”, le dice al juez.

Eleanor Williams. Cumbria Police

Allison, madre de la mujer, está destrozada. “Estoy con el corazón roto”, ha declarado a Sky News. “No puedo describirlo. Todavía no puedo asimilarlo. No parece real. La persona que retrata la prensa no es la persona que yo conozco”, expresó. Aunque acepta que su hija dijo mentiras, cree “que sólo intentaba que la gente la escuchara”.

Eleanor apeló la sentencia.