Dos vecinos son señalados por la desaparición de Lian, el hijo de bolivianos, desaparecido en Argentina

Cuando pasaron más de siete meses de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide de tres años, hijo de una familia boliviana, y que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en un paraje rural cerca de Ballesteros Sud, Córdoba, Argentina.

Aunque en las últimas semanas no se contaba con avances importantes de la investigación, en las últimas horas, se conoció sobre una denuncia en contra de dos jóvenes que tenían material de abuso infantil en sus celulares.

La familia del pequeño Lian, denunciaron a dos de sus vecinos, de 21 y 16 años y ahora son investigados.

El 23 de febrero, la Policía secuestró sus teléfonos. Los peritajes revelaron datos alarmantes: en el celular del adolescente, los especialistas encontraron más de 40 archivos de abuso sexual infantil con víctimas menores de 13 años. En el celular del hermano mayor, encontraron dos archivos de pedofilia y miles de videos de contenido pornográfico.

Ante este hecho, los padres de Lian, solicitaron al Juzgado Federal de Bell Ville la detención de los dos jóvenes.

Lian desapareció el pasado mes de febrero, cuando estaba en su casa junto a sus padres y hermanos, en una zona rural a tres kilómetros del pueblo. Pasadas las cuatro de la tarde de ese día, su hermana salió a buscarlo para merendar y fue entonces cuando descubrieron su ausencia.

El niño, estaba vestido con un pantalón azul y no tenía polera, y algo que llamó la atención, fue el hecho de hallar esa prenda al día siguiente en la puerta de la casa.

El caso se investiga como un posible secuestro extorsivo, aunque no se descartan otras hipótesis.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play