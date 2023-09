Cargando...

Javier Miei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), volvió a protagonizar una polémica. Ahora dijo que "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera", afirmó que el valor del agua es "cero" y propuso la apropiación de esos cauces por parte de intereses privados y despertó variadas críticas a ambos lados de la grieta: "Es un burro".

"Una empresa que contamina el río ¿dónde está el daño? ¿dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera ¿saben por qué? Porque como hacen equilibro parcial, no ven el problema del equilibrio general, es que sobra el agua. En una sociedad donde les sobra el agua y el precio del agua es cero, consecuentemente ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata", aseguró Milei en el Congreso Económico Argentino en La Rural.

Y concluyó: "¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja valer cero entonces empieza un negocio, ahí se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver como se termina la contaminación, terminarán negociando la calidad del agua, le buscarán la forma, pero lo van a resolver.

Una de las primeras en contestarle fue la presidenta de AySA, Malena Galmarini: "Una nueva propuesta de Milei. Además de ser negacionista del cambio climático ahora habla de privatizar un recurso como el agua que ya es escaso en el mundo, y en nuestro país sí tiene dueño: somos todos los argentinos y argentinas".

"Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, unos pocos quieren lucrar con las necesidades básicas de las personas. Nuestros ríos se cuidan y el agua no se negocia", aseveró la funcionaria.

De esta forma, el candidato presidencial volvió a relativizar los efectos del cambio climático, algo que ya había hecho durante el debate de candidatos de 2021, donde aseguró que la tierra no se estaba calentando sino enfriando.

Otro de los dirigentes que salió a cuestionar a Milei fue el referente del PRO Federico Pinedo.

"Entre todos debemos cuidar lo de todos: el aire, las aguas públicas. Es lo que establecen la Constitución y las normas mundiales de cuidado del ambiente", dijo Pinedo en su cuenta de Twitter.

"Esto de mercantilizar todo es una aberración. La apropiación privada de los ríos ¿será por la violencia?", se preguntó Pinedo al final de su posteo.

"Nombren una sola ciudad o metrópoli grande del mundo que este atravesada por un río privado", cruzó el diputado radical Martín Tetaz a Javier Milei.

Uno de los más duros fue el ex ministro de Educación en la gestión de Mauricio Macri, el hoy diputado nacional Alejandro Ficocchiaro: "Es un burro. Nunca entendió el liberalismo, ni el derecho de propiedad, ni que los liberales mediante un contrato llamado Constitución creamos el Estado para que nos garantice las libertades, la vida y la propiedad. Debe leer a John Locke, padre de nuestras ideas".

Otra que lo cruzó duro fue la senadora nacional de Juntos por el Cambio, Gladys González: "No te importa el plomo en sangre de los niños, ni sus enfermedades respiratorias, ni que caminen entre la basura y la mierda".

"No te importa el plomo en sangre de los niños, ni sus enfermedades respiratorias, ni que caminen entre la basura y la mierda. Y encima, ¿vos que sabés tanto de economía, no entendés que cuesta plata? ¿La plata de los impuestos en los gastos de salud y de la pérdida de competitividad de las empresas de las que hablas?!! ¿Sos burro o sos un mal pibe?", concluyó Gladys González.

Tras la viralización, seguidores de Milei salieron al cruce y dijeron que fue sacado de contexto

En las redes sociales, los seguidores del economista liberal, aseguran que el video fue cortado y publicaron otro con unos 20 segundos más. "Comparen el vídeo que publica este medio recortado y el vídeo donde Milei explica que el ejemplo es sacado de un libro de microeconomía...así de manipuladores son", señaló un militante en las redes.

En los segundos del video "completo", Milei agrega: ""Acá los ejemplos están mal construidos y es peor porque las soluciones que se proponen es generar más daños. Entonces dicen: 'Cuando hay una externalidad positiva hay que motivar', y pero para motivarlo hay que subsidiarlo y si quiero subsidiar tengo que robarle a otro por la fuerza esos ingresos".



"¿Acaso tenés tanto conocimiento como para decidir quién gana y quién pierde y hacerlo funcionar; y si aún fuera así quién sos vos para determinar que él, él y él tienen que pagar? Te das cuenta lo asquerosos que son los políticos argentinos, les sale la arrogancia por todos lados, imagínense lo que es convivir en el nido de ratas, ir a la madriguera. Son impresentables cuando los ven en tele, en persona son peor", concluye el recorte de los seguidores de Milei donde no niega lo de la contaminación en ríos.

(Con información de Clarín)