Estados Unidos colaborará con Chile en la extinción de incendios que dejan 16 fallecidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el envío de ayuda a Chile para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, en el sur del país, y que han dejado 16 personas fallecidas y miles de evacuadas.

El anuncio fue realizado este domingo por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien señaló en su cuenta de X que el mandatario autorizó una donación de asistencia para enfrentar la emergencia.

“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, escribió el diplomático.

Judd agregó que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger comunidades, vidas y recursos naturales”.

Los incendios permanecen activos desde el sábado y su control se prevé complejo debido a las condiciones climáticas de las próximas horas. Una de las zonas más afectadas es la comuna de Penco, en la región del Biobío, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Las fiscalías de Ñuble y Biobío iniciaron investigaciones para determinar el origen de los siniestros. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, indicó que se dispusieron diligencias inmediatas tras conocerse la magnitud de la emergencia.

Ante la gravedad de la situación, el presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y se trasladó a Concepción, capital regional del Biobío, para coordinar acciones con autoridades locales.

De acuerdo con el último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta las 14:00 horas de este domingo se registran alrededor de 18.000 hectáreas calcinadas solo en la región del Biobío.

