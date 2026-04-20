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Internacional

“Fue riesgoso”: astronautas de Artemis II revelan el momento más aterrador del viaje a la Luna

La tripulación de Artemis II relató los momentos más intensos de su viaje alrededor de la Luna y destacó que la misión acerca a la NASA a un nuevo alunizaje tras más de 50 años.

Silvia Sanchez

20/04/2026 10:09

“Fue riesgoso”: el lado más extremo del regreso lunar de Artemis II. Foto NASA.
Estados Unidos

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Los astronautas de la misión Artemis II revelaron cuál fue el momento más aterrador de su histórico viaje espacial, considerado un paso clave en el regreso de la humanidad a la Luna.

El comandante Reid Wiseman describió el contraste de la experiencia: por un lado, la belleza de observar la Tierra desde el espacio profundo, y por otro, el riesgo extremo del reingreso atmosférico a velocidades inéditas.

El momento más crítico del viaje

“Regresar a través de la atmósfera a 39 veces la velocidad del sonido da miedo y es arriesgado”, afirmó Wiseman, al recordar la fase final de la misión.

El equipo también destacó que durante la reentrada detectaron posibles desgastes en el escudo térmico de la nave Orion, lo que será analizado en detalle por la NASA.

La tripulación, integrada por astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, logró uno de los hitos más importantes del programa: alcanzar la mayor distancia de la Tierra para una misión tripulada y sobrevolar la cara oculta de la Luna.

Mirando hacia el futuro lunar

Desde el Centro Espacial Johnson, los astronautas coincidieron en que el éxito de Artemis II posiciona a la NASA para avanzar hacia nuevas misiones, incluyendo el esperado alunizaje tripulado previsto para los próximos años dentro del programa Artemis.

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