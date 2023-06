Joven salvó a una pareja atrapada en una camioneta que cayó en un hueco inundado

Estados Unidos

En Colorado, Estados Unidos , un joven salvó a dos personas que habían quedado atrapadas en una camioneta que cayó a un sumidero inundado. Josh Logue, el protagonista de esta historia, jugaba con su dron para ver las inundaciones que había en la zona.

Sin embargo, su dron llegó a un punto oscuro sobre una carretera a unas millas de su casa en Brighton. "Vuelo aquí todo el tiempo solo mirando", contó el joven de 18 años a CBS News . "Dije '¿qué es eso?' Volé sobre él y vi un auto en un sumidero", añadió.

Tras el hallazgo, Josh de inmediato buscó ayuda de Ryan Nuanes, asistente del Cuerpo de Bomberos de Brighton y su vecino. Momentos después, se trasladaron a Weld County Road 2, donde rescataron a las dos personas que estaban dentro del vehículo.

"Ese es otro regalo del cielo del niño con el dron. No sé cuánto tiempo habrían estado allí estas personas si él no hubiera volado ese dron justo allí", mencionó en The New York Times Colin Brunt, jefe del departamento de Bomberos de Brighton.