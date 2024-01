Cargando...

Argentina

El presidente Javier Milei mostró cómo avanza la obra para que sus perros, a los que llama "hijitos de cuatro patas", puedan finalmente mudarse a la Quinta Presidencial de Olivos, donde él vive desde este lunes.

"Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles...", escribió Milei en X donde subió fotos de cómo se está reacondicionando una parte de la residencia presidencial para alojar a Murray, Milton, Robert y Lucas, hijos clonado de su perro Conan.

Esta semana se desató un cruce mediático por la crisis de los perros. Es que la periodista Silvia Mercado sostuvo que los canes ya estaban viviendo en Olivos, Milei se ofendió ante lo que llamó una mentira y salió a cruzar en redes a la periodista. "Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos", dijo.

Hasta intervino el vocero presidencial Manuel Adorni en la controversia. Lo hizo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Sostuvo que "se puso en riesgo su trabajo", debido a que la periodista aseguró que la información sobre los mastines había salido "de un vocero oficial".

"El único vocero oficial del presidente de la Nación y de lo que ocurre en la Casa Rosada soy yo. No hay otro vocero que represente al presidente, no hay otra voz que represente al presidente y todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira y lo de ayer es mentira", manifestó.