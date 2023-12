Papa Francisco hace cruda crítica a la obsesión por la apariencia "especialmente en redes"

Vaticano

Durante el discurso a los empleados del Vaticano con motivo de la felicitación de la Navidad, el papa Francisco criticó que estamos en "una época que, a veces, parece obsesionada con la apariencia. Todo el mundo intenta exhibirse (...) especialmente a través de las llamadas redes sociales".

Para contrarrestar así "una época que a veces parece obsesionada con la apariencia, todo el mundo intenta exhibirse: es la época del maquillaje, no solo de la cara sino también del alma, y esto es malo, sobre todo a través de las llamadas redes sociales", afirmó.

"Es un poco como querer copas de cristal valiosas sin preocuparse de si el vino es bueno. Pero en la familia las apariencias y las máscaras no cuentan, o en todo caso no duran mucho; lo que importa es que no falte el buen vino del amor, la ternura y la comprensión mutua", explicó.