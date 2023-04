[VIDEO] Pareja con 43 años de diferencia de edad se unió en matrimonio

Rufina Ibarra, es el nombre de la mujer de 70 años, de profesión locutora de radio, quien se unió en matrimonio con Juan Portillo, quien es un hombre de 27años. Ambos se dieron el sí, en presencia de sus más de 1.000 invitados, en una ceremonia celebrada en la pequeña localidad paraguaya de Lima.

El matrimonio fue catalogado como solidario, puesto que fueron los mismos invitados, quienes donaron todo lo necesario para el festejo.

Serían 43 años de diferencia de edad de la pareja, ambos fueron novios dese hace 7 años, hubo una gran compatibilidad, y supieron sobrellevar diferentes circunstancias que, les tocó vivir.

No contaban con recursos económicos para efectuar el matrimonio, sin embargo, un relato efectuado por la novia a través de la radio, generó que tanto autoridades, como sus seguidores, se conmuevan y decidan realizar el festejo.

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, dijo la novia.