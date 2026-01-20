En una decisión que busca frenar la ola de inseguridad que azota a las principales ciudades del Perú, este martes 20 de enero entró en vigencia la prohibición de que dos personas viajen a bordo de una misma motocicleta en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, incluyendo Lima y el Callao.

La medida, impulsada por el Ejecutivo bajo el mando del presidente José Jerí, apunta directamente a desarticular una de las modalidades más frecuentes del crimen organizado: el uso de motocicletas para perpetrar robos y asesinatos por encargo. "Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos", enfatizó el mandatario peruano.

Sanciones drásticas y control policial

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú detalló que, si bien la prohibición rige desde hoy, las multas económicas comenzarán a aplicarse de forma efectiva a partir de mañana, miércoles 21 de enero.

El cuadro de sanciones establecido por el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC es severo:

Primera infracción: Una multa de 660 soles (aproximadamente 1.200 bolivianos) y la quita de 50 puntos en el récord del conductor.

Reincidencia: El monto se duplica a 1.320 soles (más de 2.400 bolivianos) y una penalización de 60 puntos adicionales.

La normativa afecta a motocicletas de las categorías L1 y L3 (cilindradas desde los 50 cc en adelante). El general Humberto Alvarado López, director de Tránsito y Seguridad Vial, confirmó que la Policía Nacional tiene órdenes estrictas de ejecutar intervenciones inmediatas.

Polémica y efectos colaterales

Pese al respaldo de un sector de la población que exige mayor seguridad, la medida ha generado fuertes críticas en el sector automotor y entre los trabajadores que utilizan este vehículo como medio de transporte familiar.

Jaime Graña, gerente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), lamentó la decisión asegurando que se vulneran derechos fundamentales. “Esta decisión termina afectando a millones de personas que usan la moto para trabajar o llevar a sus hijos al colegio. La incertidumbre está golpeando muy fuerte a la economía del sector”, señaló.

Esta restricción no es un hecho aislado. Se enmarca en una estrategia integral que incluye la Ley contra la Extorsión y el Sicariato, que entrará en vigor este lunes. Esta nueva legislación contempla la creación de grupos de élite policial y fiscal para cerrar el cerco legal contra las bandas criminales en el territorio peruano.

Con información de RPP y Gestión.

