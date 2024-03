"Se turnaban": Desgarrador relato de una mujer abusada por 7 hombres en India

Cargando...

India

Una pareja fue víctima de uno de los más brutales vejámenes que el ser humano se puede imaginar, Vicente y Fernanda llevaban seis meses recorriendo la India con su moto, una travesía que ambos habían planeado por mucho tiempo.

Sin embargo, cuando se encontraban de camino a Nepal, vivieron el peor momento de sus vidas, una experiencia que los marcó de por vida. Vicente fue atacado e inmovilizado por siete hombres, que abusaron sexualmente de Fernanda, mientras a él lo obligaron a ver el vejamen.

"Decidimos acampar y vimos un sitio que estaba bien. En ese momento llegaron dos motos y vinieron tres hombres a intentar hablar con nosotros", cuenta Vicente. "Fernanda salió cogió un pincho de una pipeta para defenderse", pero uno de los atacantes "sacó una navaja".

De repente aparecieron cuatro hombres y que golpearon a Vicente, quien cayó al suelo inconsciente, mientras a Fernanda la violaban.

"Me echaron al suelo, estrellaron mi cara contra el suelo y me pegaron varias veces en la cara para que no hablase (…) Hubo un momento en el que empezaron a decir 'sex, sex, only sex'. Entonces me agarraron entre varios: uno de las piernas, otro me abrazó por detrás, y me llevaron a una especie de matojos. Me quitaron toda la ropa, y bueno (...)", relata mientras la voz se entrecorta.

El relato de Fernanda es estremecedor: "mientras unos me violaban, otros vigilaban a Vicente para que no huyera porque realmente no querían robarnos". Casi tres horas después, y cuando les iban a dejar libres, uno de ellos se acercó a Fernanda.

"Me dijo que me pusiera a cuatro patas y me abusó otra vez", dice en medio del llanto e impotencia. "Lo principal es que salimos vivos", destaca Fernanda. "Yo vi la muerte ahí", indica Vicente.

De este terrible hecho la Policía ya ha detenido a tres personas y busca a los cuatro prófugos.