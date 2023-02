"¡Trató de evadirlo!" Por escapar de un perro, fue atropellado por un camión

Cargando...

México

¿De quién es la culpa? Un perro, sin correa, ocasionó un terrible accidente luego de que su dueño lo dejó solo, por unos minutos, en una avenida transitada; el can estaba sentado sobre la acera.

De repente al lugar llegó un transeúnte que al verlo trató de evadirlo, bajó a la calzada, el hombre se mostraba totalmente asustado, mientras trataba de esquivar al perro fue atropellado por un camión.

El trágico hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de un establecimiento y han causado conmoción. En redes sociales se ha desatado todo un debate, entre quienes responsabilizan al dueño por no ser responsable con su mascota y quienes aseguran que un can entrenado no reaccionaría así.

El terrible hecho fue compartido en Twitter por la usuaria Ángela Frías, quien difundió el video documentado por una cámara de seguridad de la zona.

En el clip se aprecia a un perrito que se encontraba descansando en una acera, sin ningún arnés o correa visible. Mientras el can estaba recostado aparece un hombre que intenta caminar por el área donde el perro descansa, pero el animal reacciona de forma violenta e intenta atacar al peatón. Asustado, el transeúnte opta por bajar a la calzada, para escapar del can, pero es arrollado por un camión que circulaba a gran velocidad.

Así quedó la persona luego de ser atropellada, al tratar de evadir a un can. Foto: Captura de pantalla Twitter.

Tras ser aventado por el conductor del camión, el hombre salió “volando” por algunos metros y finalmente cayó sobre la banqueta, justo al lado del perrito que observaba la escena sin moverse.

Una vez que el sujeto se encontraba sobre el pavimento el animal permaneció de pie, a su lado, sin tratar de atacar. Por su parte, el conductor de la unidad continuó en movimiento y no se observa que detenga su marcha para verificar la salud de la víctima.

Estas las imágenes del terrible hecho: