Un adolescente de 13 años fue condenado a 12 años de cárcel por disparar a un hombre

Un adolescente de 13 años fue declarado culpable de homicidio en Texas por la muerte a tiros de un empleado de un restaurante y recibió una condena de 12 años de prisión. La medida fue pronunciada este miércoles luego de varios días de audiencias para determinar cuál sería la pena del debido a lo inusual que resulta que se acuse de un hecho de estas características a alguien de su edad, según destacaron desde la procuraduría del condado Johnson.

Tras la decisión judicial, el chico comenzará a cumplir su condena en una institución del Departamento de Justicia Juvenil y más adelante -de acuerdo a la información de la agencia AP- podrá ser transferido al sistema penitenciario para adultos.

El acusado enfrentaba penas que iban “desde libertad vigilada hasta 40 años de cárcel” luego de que en octubre un jurado determinara que estuvo involucrado en una “conducta delictiva” -el equivalente juvenil de un veredicto de culpable- por haberle disparado al empleado del restaurante Sonic.

El abogado del chico, Seth Fuller, dijo que la prolongada condena “es congruente con el sentimiento de ´ojo por ojo” que es dable esperar de los condados rurales de Texas”. “Mi cliente no tenía antecedentes juveniles, no estaba en una pandilla, no portaba armas, nada de eso. Era un buen chico”, dijo el letrado en un video que compartió en las redes sociales.

En tanto, señaló que, si bien entiende “el razonamiento detrás de esto al observar la gran cantidad de evidencia científica sobre el encarcelamiento de menores en Texas, no cree que eso “haga que la sociedad sea más segura, sino más peligrosa”.

La policía relató que el niño, que entonces tenía 12 años, le disparó varias veces a Matthew Davis, la víctima, con un fusil tipo AR en la playa de estacionamiento del restaurante en Keene, 60 kilómetros (40 millas) al suroeste de Dallas. Tomó el arma del auto de su tío y abrió fuego cuando Davis increpó al tío por su “conducta turbulenta” frente al local comercial y los dos hombres comenzaron una pelea a golpes.

El tío, Ángel Gómez, fue arrestado después de los disparos y acusado de manipulación de pruebas. Esa causa sigue pendiente.

(Con información de La Nación)