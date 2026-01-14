Lo que comenzó como un paseo de esquí en Engelberg, Suiza, se transformó en un rescate de película el pasado sábado 10 de enero. Una avalancha cubrió de 40 a 50 centímetros de nieve fresca a un esquiador, que quedó completamente sepultado.

“Me asusté cuando vi un brazo sobresaliendo de la nieve”, relató Matteo Zilla, de 37 años, director creativo y esquiador experimentado, quien intervino de inmediato.

Equipado con cámara en el casco, Matteo documentó el dramático momento, que rápidamente se viralizó en Facebook e Instagram. Con pasos firmes sobre la nieve polvo —suave, fresca y suelta— avanzó hasta localizar al hombre y comenzó a cavar frenéticamente, despejando boca y nariz para que pudiera respirar mientras lo liberaba.

“Mis emociones estaban de un lado, pero lo más importante era salvarle la vida”, explicó Matteo, quien practica esquí desde hace más de una década y tiene conocimientos en primeros auxilios ante avalanchas.

Finalmente, el hombre fue rescatado sano y salvo, pese al tremendo susto. Matteo recordó que la víctima tropezó con unos arbustos mientras bajaba por la pendiente, lo que provocó que quedara atrapado bajo la nieve.

El debate en redes

El video compartido por Matteo generó reacciones encontradas: mientras muchos calificaron su acción como heroica, otros criticaron que el rescate se difundiera en redes. En LinkedIn, Matteo reflexionó sobre estas respuestas negativas:

“Compartí el video no para hacer sensacionalismo, sino para mostrar lo peligrosas que son las montañas y lo importante que es ayudarnos unos a otros. Lo que más me sorprendió fueron los comentarios agresivos sin conocer el contexto. En la montaña, como en la vida, nunca sabés realmente lo que alguien está viviendo a menos que estés allí, compartiendo la misma situación”.

El esquiador concluyó que la situación dejó una lección de solidaridad y prudencia: “Necesitamos un poco más de escucha y menos ruido. Y quizás, una mano amiga en lugar de un comentario”.

Contexto de riesgo

El Daily Mail reportó que en el último mes, 17 personas murieron por avalanchas en Europa, incluyendo ocho víctimas en los Alpes Suizos durante un fin de semana, en medio de advertencias de riesgo extremo para esquiadores fuera de pista.

El caso de Matteo y el hombre rescatado se suma a un recordatorio de los peligros que implica el esquí en zonas de nieve fresca, y resalta la importancia de la precaución y la solidaridad en situaciones extremas.

