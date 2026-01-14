El uso de uniformes escolares no será obligatorio en la gestión educativa 2026, tanto en colegios públicos como privados del país. Así lo establece la nueva normativa emitida por el Ministerio de Educación.

Desde la Dirección Departamental de Educación se aclaró que esta medida no es nueva, ya que en gestiones pasadas los estudiantes tampoco estaban obligados a asistir con uniforme. Sin embargo, ante la preocupación de algunos padres, las autoridades explicaron que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para que los alumnos asistan uniformados.

El director departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que el uso del uniforme puede aplicarse siempre y cuando exista consenso entre los padres de familia, los profesores y los directores de cada unidad educativa. Señaló que este acuerdo debe ser voluntario y no impuesto a los estudiantes.



Según Alcocer, el uniforme puede ayudar a identificar a los estudiantes y también puede ser beneficioso en aspectos como el uso del transporte público o la seguridad. Sin embargo, remarcó que ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a clases por no portar uniforme.

La autoridad educativa recordó que el objetivo principal es garantizar el acceso a la educación sin generar gastos extras a las familias. Por ello, reiteró que el uso de uniformes seguirá siendo opcional y que cualquier decisión deberá tomarse en conjunto entre padres y autoridades escolares.



