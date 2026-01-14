Experto ve en créditos internacionales una vía para estabilizar el país

El Banco Mundial (BM), en su informe “Proyecciones Económicas Mundiales” de enero de 2026, advirtió que la economía boliviana enfrenta un escenario desafiante. De acuerdo con el organismo, Bolivia registró una contracción de 0,5% en 2025, y las proyecciones para 2026 y 2027 anticipan un crecimiento negativo de -1,1% y -1,5%, en un contexto regional donde América Latina y el Caribe crecerían 2,3% y 2,6%, respectivamente.

Pese a este panorama, el análisis del economista Fernando Romero señala que Bolivia cuenta con una ventana de oportunidad para encarar un proceso de estabilización, apoyado en la cooperación de organismos multilaterales y en la implementación de reformas económicas.

En ese marco, se destaca el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 4.500 millones, así como los $us 3.100 millones comprometidos por la CAF, además de otros créditos en gestión, que permitirán al país fortalecer su programa económico, respaldar políticas de reactivación productiva, estabilización cambiaria y generación de empleo.

“Un factor clave para el programa de estabilización económica del país es la cooperación internacional, lo cual se ha consolidado con el financiamiento del BID, además, se tiene comprometido otro aporte de la CAF, y el Gobierno está gestionando más créditos de otros organismos para solventar su programa y construir un fondo financiero que respalde sus medidas o políticas, tales como las del tipo cambiario, reactivación económica y productiva, entre otras”, señaló Romero.

El analista explicó que la economía boliviana arrastra desequilibrios macroeconómicos estructurales, como un déficit fiscal prolongado, lo que hace necesaria una disciplina fiscal y monetaria gradual, acompañada de medidas de reajuste que promuevan la estabilidad sin afectar de manera significativa a los sectores más vulnerables.

Finalmente, el analista remarcó que el uso eficiente y responsable de los recursos externos, sumado al diálogo y al consenso, será determinante para que la cooperación internacional se traduzca en crecimiento sostenible, reducción de la pobreza y mayores oportunidades de empleo para la población.

