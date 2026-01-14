BID resalta trabajo con Cainco para impulsar inversiones en Bolivia

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó el intercambio sostenido con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en torno al programa Bolivia Crece, iniciativa que forma parte de la implementación en el país del programa LAC Crece del Grupo BID.

De acuerdo con la autoridad, el diálogo estuvo enfocado en la ejecución de proyectos, la estimulación de inversiones y la aceleración de resultados en sectores estratégicos como la agroindustria, energía, minería y turismo.

“Hablamos de ejecución, de estimular inversiones y de acelerar resultados en sectores clave como la agroindustria, energía, minería y el turismo”, señaló presidente del BDI, Ilan Goldfajn.

Agregó que el Grupo BID está apoyando el proceso de reformas en Bolivia mediante financiamiento y la movilización de inversión privada, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y mejorar las perspectivas de desarrollo del país.

Mira la programación en Red Uno Play