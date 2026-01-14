TEMAS DE HOY:
Felcn Caso Botrading Cárcel de San Pedro Oruro

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

BID resalta trabajo con Cainco para impulsar inversiones en Bolivia

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, asegura que el diálogo con Cainco permitirá que los proyectos no se queden en trámites y lleguen pronto a su ejecución.

Miguel Ángel Roca Villamontes

14/01/2026 12:48

Escuchar esta nota

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó el intercambio sostenido con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en torno al programa Bolivia Crece, iniciativa que forma parte de la implementación en el país del programa LAC Crece del Grupo BID.

De acuerdo con la autoridad, el diálogo estuvo enfocado en la ejecución de proyectos, la estimulación de inversiones y la aceleración de resultados en sectores estratégicos como la agroindustria, energía, minería y turismo.

“Hablamos de ejecución, de estimular inversiones y de acelerar resultados en sectores clave como la agroindustria, energía, minería y el turismo”, señaló presidente del BDI, Ilan Goldfajn.

Agregó que el Grupo BID está apoyando el proceso de reformas en Bolivia mediante financiamiento y la movilización de inversión privada, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y mejorar las perspectivas de desarrollo del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD