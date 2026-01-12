Atención padres: Educación flexibiliza la edad de ingreso al Nivel Inicial

El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Regular, informó medidas excepcionales para la inscripción de estudiantes de primer año de escolaridad del Nivel Inicial durante la presente gestión, atendiendo a reclamos de padres de familia sobre la comunicación tardía de la normativa.

En carácter excepcional y extraordinario, el Ministerio dispuso que los niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026 puedan inscribirse en el primer año del Nivel Inicial.

De acuerdo con el Artículo 15 de la Resolución Ministerial 0001/2026, la edad mínima de inscripción se estableció con base en evidencia científica y experiencia docente, considerando los efectos negativos de adelantar la escolaridad, como el desajuste entre el desarrollo neurológico y socioemocional del niño y las exigencias educativas.

“Los padres de familia que inscriban a sus hijos con edad inferior a la establecida deberán asumir las responsabilidades que implica una escolarización prematura y firmar un compromiso con la unidad educativa”, indica el comunicado oficial.

El Ministerio de Educación anunció que emitirá la normativa respectiva para formalizar esta disposición.

Para las inscripciones de la gestión 2027, se aplicará el Artículo 26, numeral II de la RM 0001/2026, que establece que la edad mínima de inscripción será de 4 años cumplidos al 31 de diciembre.

Estas medidas buscan garantizar que la escolaridad se ajuste al desarrollo integral del niño, evitando problemas de adaptación y promoviendo un aprendizaje adecuado en los primeros años del Nivel Inicial.

