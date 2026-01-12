TEMAS DE HOY:
Economía

¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este lunes por la tarde

La cotización registró pequeños ajustes en compra y venta, según portales especializados.

Charles Muñoz Flores

12/01/2026 12:15

Así está el dólar paralelo este viernes por la tarde. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este lunes 12 de enero, de acuerdo con los reportes del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Según la última actualización, la divisa se cotiza en Bs 9,66 para la venta y Bs 9,64 para la compra, reflejando una leve variación respecto a los valores observados en horas de la mañana.

La cotización mostró movimientos moderados a lo largo del día. A las 7:04, el dólar paralelo se ubicaba en Bs 9,65 para la venta, mientras que al mediodía alcanzó Bs 9,66.

En cuanto al precio de compra, a primera hora se situaba en Bs 9,67, pero posteriormente descendió a Bs 9,64, evidenciando un ajuste a la baja.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, reportó este lunes un precio de Bs 9,66 para la compra y Bs 9,64 para la venta, confirmando también ligeras fluctuaciones en el mercado informal.

Las variaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto marcado por alta demanda de divisas y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar blue

 

