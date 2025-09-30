TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Influencer chino muere en plena transmisión al caer de un helicóptero

Policía y personal médico llegaron minutos después, confirmando el deceso del influencer.

Ligia Portillo

30/09/2025 14:53

VIDEO: Influencer chino muere en pleno en vivo tras caída de helicóptero. Foto: Captura de pantalla
China

Lo que comenzó como una transmisión para miles de seguidores terminó en tragedia. El influencer chino Tang Feiji, de 55 años, perdió la vida luego de que el helicóptero ultraligero de dos rotores que pilotaba se desplomara y explotara en llamas en la provincia de Jiange, China.

El accidente ocurrió el pasado sábado 27 de septiembre, mientras Feiji transmitía en vivo para más de mil internautas que, atónitos, presenciaron cómo la aeronave giró de manera repentina, perdió estabilidad y cayó en picada contra un terreno despejado.

Tras el violento impacto, el helicóptero comenzó a incendiarse hasta estallar en una bola de fuego que envolvió al piloto. Decenas de espectadores inundaron la transmisión con mensajes desesperados como “¡Sálvenlo!” y “¡Llamen a emergencias!”.

Feiji, conocido por compartir sus experiencias como piloto y creador de contenido sobre aviación, ya había realizado un primer aterrizaje sin complicaciones, pero al intentar repetir la maniobra perdió el control.

Policía y personal médico llegaron minutos después, confirmando el deceso del influencer. Las autoridades locales investigan las causas del accidente que acabó con la vida del creador, muy seguido en redes sociales por su pasión por los vuelos.

