Ya son siete los detenidos por triple crimen en Argentina, ¿qué rol habría tenido la última implicada?

Florencia Ibáñez, de 30 años y sobrina de uno de los principales acusados, fue detenida y se convirtió en la séptima persona imputada en la investigación por el brutal triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, Argentina.

Ibáñez se presentó voluntariamente ante la Justicia y reconoció haber viajado en el auto que, según la investigación, sirvió de apoyo logístico durante el secuestro y asesinato de las jóvenes. Tanto ella como su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, dueño del vehículo, serán indagados este martes por el fiscal Carlos Arribas, según publica TN.

La versión de la detenida: "Fui a buscar un pasajero"

Horas antes de su detención, Florencia Ibáñez dio una entrevista en la que admitió su presencia en el automóvil, aunque se desvinculó de los asesinatos.

Según su relato, el auto es de su tío Víctor, pero lo utilizaban ambos. La noche del crimen, Ibáñez estaba con un amigo cuando su tío les propuso ir a Florencio Varela a buscar a un pasajero. Dijo que fueron a un kiosco a cinco cuadras de la casa donde ocurrieron los hechos para "hacer tiempo", ya que el pasajero demoraría tres horas.

"Le pedí que nos llevé. Nos dejó a las 12.48 con mi acompañante en Bajo Flores y se fue," detalló. La mujer insistió en que nunca estuvo en la casa de los asesinatos, "no conocía a las víctimas" y que cuenta con elementos, como el teléfono y registros de cámaras, para probar su inocencia.

Registros de peajes y la imputación a su tío

La investigación, sin embargo, maneja registros de Telepase a nombre de Ibáñez que vinculan al auto con la zona del crimen. El abogado de Sotacuro confirmó que los peajes de Dock Sud y San Cristóbal registraron el paso del vehículo entre las 21:00 y la medianoche del 19 de septiembre, período que coincidiría con la versión del tío.

Víctor Sotacuro Lázaro, el tío de Ibáñez, fue capturado en Bolivia tras huir de Argentina. Se le atribuye haber participado como conductor del auto de apoyo que siguió a la camioneta en la que eran trasladadas las víctimas. Las cámaras de seguridad registraron el vehículo, con Sotacuro al volante e Ibáñez en el asiento del acompañante, durante la noche del hecho.

La causa, que investiga los homicidios agravados por femicidio y por el contexto de narcotráfico, suma ahora siete detenidos y está a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza.

