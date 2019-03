Todas las series propias que Apple prepara para Apple TV+, su servicio de streaming que llegará en otoño

Una presentación en la que han querido demostrar que lo importante es el contar la historia y los que las cuentan: Steven Spielberg, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, la gallina Caponata y Oprah Winfrey, entre otros, se pasearon por el Steve Jobs Theater para hablar a los asistentes de la keynote sobre "lo que representa" este servicio más que para darnos primeras imágenes de sus series. Algo bastante curioso teniendo en cuenta que lo estándar es, precisamente, dar un aperitivo para los medios y los fans mucho más jugoso.

Pero independientemente de las formas al presentarlos, hemos tenido la oportunidad de saber más detalles de algunas de las series que llegarán a Apple TV+ a partir del próximo otoño. En concreto un grupo de veinticinco series, algunas ya rodadas y otras en estado de preproducción, que serán las primeras que podamos ver cuando el servicio salga a la luz.

Además de las mencionadas hay otras series en marcha (o casi) pero de las que poco más se sabe. En este grupo nos encontramos varias "Series sin título" en diferentes fases de proyecto:

Adaptación de Life Undercover: Coming of Age in the CIA: Brie Larson produce y protagonizará la adaptación de las memorias de Amaryllis Fox. Larson dará vida a una joven chica y su llegada a la CIA. Remake estadounidense de Nevelot: No tiene, aún, el encargo de serie (que es una adaptación de la original israelí), pero Richard Gere protagoniza en su primer papel para serie de ficción en la historia de dos veteranos de Vietnam y cómo les afecta la muerte en accidente de coche de una mujer de la que ambos habían estado enamorados cincuenta años atrás. Proyecto educativo de Peanuts, STEM y la NASA: sin título todavía, esta serie estará centrada en la conquista del espacio y servirá para hablar de ciencia y matemáticas. Helpsters: otro proyecto educativo, esta vez de la mano de Sesame Workshop, en donde los personajes de Barrio Sésamo enseñarán código a los niños más pequeños. Serie sin título de Damien Chazelle: Lo único que se sabe (y de eso hace ya un año largo) del proyecto del director de La La Land es que Chazelle escribirá y dirigirá todos los episodios de esta serie. Home: un docureality que irá explorando casas espectaculares alrededor del mundo. Dirige Matt Tynauer. Serie sin título de Simon Kinberg (X-Men) y David Weil: la producción, que según dicen es ambiciosa, de este drama de ciencia ficción del que no se sabe más, comenzará este verano.