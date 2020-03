CD Projekt asegura que habrá un Nuevo Título de The Wicher luego de completar Cyberpunk 2077

Según informó Eurogamer Polonia, el presidente de CD Projekt Group, Adam Kiciński, aseguró, durante una entrevista con varios periodistas, que el publisher comenzará el desarrollo de una nueva entrada en el universo de The Witcher ni bien CD Projekt RED de por terminado el desarrollo principal de Cyberpunk 2077.

Una vez más, esta nueva experiencia single-player no se llamará The Witcher 4 y, al parecer, estará a cargo del más chico de los tres grupos desarrolladores de la compañía polaca. Los otros dos equipos más numerosos, continuarán trabajando en contenido para Cyberpunk 2077 y su componente multiplayer.

Kiciński también comentó que CD Projekt RED sólo producirá juegos dentro del universo de ambas franquicias, de modo que tendremos títulos de ambos asegurados para los próximos años.

Si aún no han jugado The Witcher 3: Wild Hunt y sus expansiones, denle una mirada a los reviews del juego base y sus expansiones y, si aún no lo han hecho, recuerden descargar el sensacional mod de texturas «HD Reworked Project«.