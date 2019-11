Joven patea a su novia por bailar twerking

Todos os nossos fãs compartilhando por favor 🙏🏽😞😡 Se vc é machista, covarde, preconceituoso e não aceita ver uma mulher dançando em um palco, não me siga no Instagram ou em nenhuma rede social , não seja frequentador dos shows do Poeta! Melhor ainda, nem saia de casa, a sociedade e as mulheres não merecem conviver com pessoas assim , você não merece ser um fã do Poeta . #NãoAViolênciaContraAMulher O Poeta apoia esta causa!

