El análisis a la primera encuesta nacional rumbo a las elecciones generales, que fue trasmitido la noche del lunes en el programa Uno Decide de La Red Uno de Bolivia, tuvo un intercambio de frases y calificativos entre 'los cabezas de campaña' que participaron del debate.

Vladimir Peña, coordinador general de la alianza Bolivia Dice No (BDN), acusó a Carlos Mesa de no hacer posible la unidad de la oposición, ya que en una reunión que sostuvo en el 2018 con Ricardo Paz Ballivián, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC) en Santa Cruz para dialogar acerca de la unificación, Mesa pidió a Paz que "pare la negociación" mediante un llamado telefónico.

Calificó a Mesa de tener "los pies de barro", que el enemigo del expresidente del país no es Evo Morales ni Oscar Ortiz sino él mismo por su pasado que lo condena por no rendir cuentas de los recursos públicos y de las recientes acusaciones si recibió dinero del 'gonismo' para ser candidato a vicepresidente.

"La segunda tendencia clara e inequívoca es el desplome irremediable del señor Carlos Mesa que a principio de año parecía ser la alternativa de cambio, hoy las encuestas muestran que Mesa perdió entre el 30 y 50% de su electorado", dijo.

"Los indecisos se definirán entre Evo Morales y Oscar Ortiz, porque el señor Carlos Mesa no puede competir por los indecisos", acotó.

"Quien ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada no ha sido Oscar Ortiz, ha sido Carlos Mesa. Quien ha sido funcionario de la causa marítima no Oscar Ortiz, ha sido Carlos Mesa. Quien no puede explicar sus cuentas son ustedes, no nosotros", expresó.

Paz afirmó que la segunda vuelta es un hecho, que en esta época electoral a pesar de que el Gobierno utilizó el aparato estatal y las instituciones para realizar campaña a su favor estas elecciones no rebasarán más del 40% del electorado. Acusó a Ortiz de aliarse con su archienemigo Evo para impedir que Mesa sea presidente.

"Se aliaron los tres para atacar a Carlos Mesa, lo atacan todos los días. Los de Bolivia Dice No son corifeos del MAS, repiten lo que dice el MAS, su campaña se reduce a atacar a Carlos Mesa, no puede estar tan mal. El único que puede ganarle a Evo Morales es Carlos Mesa", reiteró.

"Vamos a ir a segunda vuelta y Carlos Mesa va a ganar. El MAS tiene una actitud y un sentimiento completamente antidemocrático, no creen en la democracia, creen que se quedarán eternamente, desconocieron los resultados del 21 de febrero".

"¿Por qué tenemos que juntarnos para hacer control electoral? porque habrá fraude", dijo Paz en respuesta a Romero quien pidió a la oposición juntarse para hacer un control de los votos.

Por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que la población no quiere hipotecar la diversificación económica, de Bolivia la industrialización, la sustitución de importación, por lo que "la población ha entendido que el futuro asegurado es Evo".

"La gente quiere certidumbre, no quiere tarifazos, ni impuestazos que son las recetas neoliberales, lo hemos visto en el pasado inmediato de Bolivia, lo hemos visto en Argentina", indicó.

"Por otro lado Evo Morales sigue una línea in crescendo, Carlos Mesa desciende, pero de manera dramática. Oscar Ortiz no logra consolidar una tendencia nacional, marca una tendencia regional que lo limita, por consiguiente, Evo Morales ganará las elecciones con una mayoría suficiente para evitar sin duda una segunda vuelta", aseveró.

"Por lo menos que en eso júntense, no necesitamos hacer fraude, le vamos a dar una huasca", finalizó Romero.