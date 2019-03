Piden que Google se divida en dos compañías para limitar su poder

News Corp, la empresa de medios del magnate Rupert Murdoch, y dueña de medios escritos como The Wall Street Journal, The Sun, The Times y The Sunday Times, y audiovisuales como Sky, sigue en la lucha contra Google que mantiene desde hace años, pero esta vez ha ido más allá. La compañía ha pedido a la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC), el máximo organismo vigilante de la competencia en el país (como nuestra CNMC) que divida en dos a Google, o al menos a Google Search, la parte de búsquedas, y a la división de publicidad, que es la que aporta más ingresos.

En el documento en el que ha registrado la petición, la compañía se queja de que Google disfruta de un poder de mercado abrumador tanto en la búsqueda en línea como en los servicios de tecnología publicitaria", por lo que la acusa de "abusar de posición dominante en detrimento de los usuarios, anunciantes y publicaciones".

Aunque la empresa de Rupert Murdoch reconoce que lo que pide es algo muy delicado, afirma que se trata de algo necesario "debido al poder sin precedentes que ejerce sobre los medios y sobre los anunciantes". En cualquier caso, quien pide algo así, News Corp, también es un actor completamente dominante en su mercado, la información y el entretenimiento, a lo largo de muchos países, logrando influir política y económicamente.