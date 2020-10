Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La jornada de este jueves, las cámaras de Notivisión Santa Cruz realizó un recorrido por diferentes zonas de la capital cruceña como el mercado La Ramada, el mercado Antiguo Los Pozos y la Terminal Bimodal.

En estos lugares se evidenció un común denominador entre la población y es la falta del uso de barbijo como el cumplimiento de otras medidas de bioseguridad, para evitar la propagación del Covid-19.

A pesar de las recomendaciones que cada día realizan las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de utilizar un elemento sencillo y a la vez protector en esta temporada, nuestro equipo periodístico recogió algunas respuestas de los ciudadanos del por qué no utilizan el barbijo.

¿Por qué no utiliza barbijo? - preguntó nuestro periodista. "Porque no existe el Covid-19 en Bolivia, nunca existió, no lo tengo miedo"- dijo uno de los entrevistados.

Señora, ¿por qué no utilizan barbijo? - "No le puedo decir, señor". ¿Por qué? - "Porque no me da la gana"-, respondió una funcionaria de una empresa de ómnibus.

Otros ciudadanos, al ser consultados, sacaron sus barbijos que llevaban en sus bolsillos y carteras, para colocárselos.

El coronel Vladic Sarmiento, jefe de la Policía en la terminal Bimodal, informó que cada día realizan los controles correspondientes para verificar el fumigado en los buses y que los pasajeros lleven consigo sus barbijos.

"Pasajero que no cuente con el barbijo estipulado en la norma e intente salir de la terminal, pues en los puntos de control serán bajados", dijo el jefe policial.