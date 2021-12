Cinco de cada diez niños que se realizan pruebas de antígeno nasal dan positivo a Covid-19

La Paz

Según la responsable de salud del Coliseo Cerrado, María Isabel Coarite, se hace 300 pruebas de antígeno nasal por día, de las cuales 25 salen positivas por Covid-19, la mayor demanda por la cuarta ola son niños y adultos mayores.

La población anteriormente tenia demanda de solicitud de pruebas para apoyar documentación o para viajes, ahora una mayoría son personas que tuvieron contacto con un caso positivo por Covid.

La gente se está relajando, así comentan algunas personas, incluso piden que se dé cumplimiento a algunos protocolos, en diferentes instituciones.

“Todos hemos bajado la guardia, ya no tenemos protocolos básicos en casa, en los minibuses las personas ya no están teniendo cuidado, no se cambian el barbijo son temas que lamentablemente muestran que no estamos preparados para este tipo de situaciones”, manifestó una transeúnte.