Abogado de gobernador Mamani: "Esperamos que no haya móviles políticos en su aprehensión"

Cargando...

La Paz, Bolivia

El Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, llegó a la sede de Gobierno en La Paz para prestar declaración en relación al caso de legitimación de ganancias ilícitas que involucra al propietario de la empresa Stefals Logistics. Sin embargo, tras prestar la misma quedó en calidad de aprehendido.

El abogado defensor, Luis Choque, ha cuestionado la aprehensión y espera que no esté motivada por razones políticas. Este jueves se determinará su situación procesal.

En cuanto a la pregunta de ¿por qué el gobernador no se presentó antes para declarar?, según el letrado, Mamani no habría evadido al Ministerio Público, pero no podía viajar hasta La Paz ya que esta sujeto a medidas sustitutivas que lo obligan a solicitar permiso judicial para abandonar el departamento.

Cargando...

La defensa de Mamani considera que la denuncia en su contra es genérica y confusa, puesto que, el Ministerio Público emitió recientemente un sobreseimiento en el que se indicó que no existía responsabilidad penal para el gobernador en el caso de las ambulancias.

"El Gobernador se presentó de manera voluntaria ante las autoridades para cooperar completamente con la investigación en curso", afirmó el abogado de Mamani. "Nos sorprende la decisión de la Fiscalía de ordenar su aprehensión, especialmente después de que se emitiera un sobreseimiento anterior. Esperamos que esta acción no esté influenciada por móviles políticas".

El caso inicialmente se había centrado en el dueño de la empresa Stefals Logistics, pero posteriormente se amplió para incluir al Gobernador Mamani. La defensa espera que esta decisión no tenga motivaciones políticas y teme que pueda haber intentos de perjudicar al gobernador. El destino legal de Jhonny Mamani será determinado por el juez, quien deberá decidir si enfrenta el proceso en libertad o si se impondrán otras medidas cautelares.