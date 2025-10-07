Aguilera identifica tres predios avasallados en Guarayos y anuncia intervención inmediata

Tres predios avasallados en Ascensión de Guarayos serán intervenidos de manera inmediata por la Policía, informó Jhonny Aguilera, viceministro del Régimen Interior. Se trata de las propiedades El Cielo, El Paraíso y otra, que no fue identificada por su nombre; en estos terrenos se habían registrado amenazas de ocupación ilegal. “Vamos a acudir de manera inmediata”, indicó.

Asimismo y tras un sobrevuelo de reconocimiento se confirmó que las vías de acceso se encuentran despejadas y esto permitiría el ingreso seguro de los efectivos.“En este momento vamos a disponer que el personal se traslade hasta las estancias para que los propietarios puedan usufructuar de sus propiedades sin ningún problema”, agregó.

El operativo contará con 250 efectivos policiales, indicó el comandante departamental Rolando Rojas, quienes ya se encuentran desplazándose hacia las propiedades afectadas. La intervención busca garantizar el respeto a la propiedad privada y atender hechos ilícitos previamente denunciados, como avasallamientos, privación de libertad y la quema de una motocicleta.

Rojas agregó que, aunque aún no se han identificado cabecillas, el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público, que realizará el registro de los lugares para determinar responsabilidades.

Durante la noche, las autoridades constataron que no existió resistencia por parte de los ocupantes ilegales, lo que permitirá que la operación se realice con normalidad. Además, se prevé que los dueños de los predios puedan retomar el uso de sus propiedades de manera inmediata.

“Hemos estado realizando una búsqueda aerotransportada para verificar si existía algún nivel de dificultad para el desarrollo de la operación. Como sabemos, durante el transcurso de la noche no se registró ningún tipo de resistencia. En este momento, disponemos que el personal se traslade a las estancias, de modo que los propietarios puedan utilizarlas y usufructuarlas sin ningún inconveniente”, dijo el viceministro.

El viceministro Aguilera recalcó que las acciones forman parte de un esfuerzo coordinado para resguardar la propiedad privada y mantener el orden público, mientras se continúa con las investigaciones preliminares sobre posibles acciones delictivas vinculadas al avasallamiento.

“Hemos constatado que las vías se encuentran expeditas. Esto significa que la Policía podrá ingresar a estos predios sin inconvenientes y, a partir de ello, consolidar la restitución de las propiedades a sus propietarios”, agregó Aguilera.

El viceministro también señaló que se efectuarán indagaciones preliminares sobre acciones que podrían estar relacionadas con la quema de una motocicleta.

Mira la programación en Red Uno Play