Alcaldía de La Paz asegura que el cierre del playón A del Parque Urbano es preventivo

El secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR) de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma, explicó que el cierre del playón A del Parque Urbano Central tiene un carácter preventivo, y aseguró que “no hay daño en la bóveda y no hay riesgo de caída de la estructura de la bóveda”.

“No hay daño en la bóveda, no hay riesgo de caída de la estructura de la bóveda, simplemente es mejor preservar la vida mientras se realizan trabajos de evaluación, por eso se ha precintado (el playón A)”, aseguró.

El secretario municipal de Culturas y Turismo, Rodney Miranda informó que los artesanos que normalmente se asentaban en ese sector serán reubicados en la calle Wenceslao Argandoña, entre la avenida Simón Bolívar y la avenida del Ejército.

Según Palma, la bóveda no tuvo mantenimiento y que si sufrió algún daño en sus muros no es posible verificar porque no es recomendable ingresar al lugar debido a las lluvias que provocan fuertes caudales.

Palma sostuvo que las lluvias intensas producidas el 1 y 2 de enero puede que hayan generado el descalce de los muros en este sector del canal del río Choqueyapu. Las referidas lluvias se originaron en Ciudadela Ferroviaria y descendieron por las avenidas Montes y la Camacho, sin embargo, el descalce de los muros fue detectado en la zona Sur.