Alcaldía de La Paz realiza limpieza de vías tras caída de talud en plena avenida

Un desprendimiento de talud registrado en la avenida Libertador de la ciudad de La Paz activó la intervención inmediata de los equipos de emergencia del municipio, que trabajan en el retiro de rocas y tierra para restablecer la normal circulación vehicular.

De acuerdo con el reporte técnico, el deslizamiento dejó aproximadamente cuatro metros cúbicos de material sobre la vía, producto de la saturación del terreno tras las lluvias persistentes registradas en las últimas horas.

“Esto es a consecuencia de las inclemencias del tiempo, la lluvia continua ha provocado el remojo del talud y posteriormente el desprendimiento”, explicó un ingeniero de la Alcaldía.

El hecho también dejó un vehículo afectado, que ya fue retirado del lugar, mientras se continúa con la evaluación del área para descartar nuevos riesgos. Las autoridades municipales anticiparon que se realizará una inspección más detallada en la parte alta del talud para identificar posible material suelto que pudiera generar nuevos deslizamientos.

En el sector, personal edil procedió a la señalización correspondiente y a la reducción del carril afectado, acumulando el material en uno de los extremos para no interrumpir completamente el tráfico vehicular.

“Se está arrinconando la tierra para no perjudicar la circulación, pero se requerirá maquinaria para el retiro total, ya que es bastante material”, precisó el técnico.

Asimismo, se destacó que el talud cuenta con una malla de protección que ha evitado un desprendimiento de mayor magnitud, aunque no impidió la caída de piedras de gran tamaño debido a la humedad acumulada.

Se prevé que durante el transcurso de la jornada maquinaria pesada sea desplazada al lugar para completar las labores de limpieza, mientras se mantiene el monitoreo constante ante posibles nuevos deslizamientos en esta zona considerada de riesgo.

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