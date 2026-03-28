Una mazamorra de agua y lodo descendió desde una quebrada e invadió la carretera en la zona de Petacas, obligando a vehículos a retroceder para evitar ser arrastrados.
28/03/2026 19:14
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Momentos de tensión se vivieron en la zona de Petacas, sobre la carretera hacia los Valles Cruceños, luego de que una mazamorra de agua y lodo descendiera desde una quebrada e invadiera la carretera, sorprendiendo a conductores, pasajeros y transportistas que transitaban por el lugar.
De acuerdo con las imágenes captadas en el sector, el flujo de lodo avanzó con fuerza sobre la carretera, obligando a varios vehículos a retroceder de inmediato para evitar ser arrastrados.
Incluso, en el video se observa cómo uno de los motorizados estuvo a punto de ser alcanzado por la corriente.
Este hecho se produce en medio de persistentes lluvias que afectan a distintas regiones de los Valles Cruceños, provocando la crecida de ríos y deslizamientos en varios tramos carreteros.
Transportistas y pasajeros expresaron su preocupación ante la falta de visibilidad y la inestabilidad del terreno, mientras que se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar circular por zonas afectadas durante las lluvias.
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