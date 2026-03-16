Alfredo Solares propone renovar el transporte público y descentralizar la Alcaldía cruceña

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Patria Unidos, Alfredo Solares, expuso este domingo, sus principales propuestas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

Solares, de 44 años, fue el tercer postulante en intervenir durante el encuentro, en el que dispuso de dos minutos para presentar los lineamientos centrales de su plan de gobierno. En su exposición destacó tres ejes principales: desarrollo humano, desarrollo económico y gestión de riesgos y seguridad.

Entre sus propuestas, el candidato planteó transformar el sistema de transporte público en la capital cruceña, lo que incluye la renovación de los micros que actualmente operan en la ciudad. Según explicó, el objetivo es mejorar la calidad del servicio y responder a una de las principales demandas de la población.

Asimismo, propuso descentralizar la gestión municipal con el fin de acercar la Alcaldía a los barrios y atender con mayor rapidez los reclamos ciudadanos. En ese sentido, mencionó que su plan contempla fortalecer la atención en áreas sensibles como la educación y la seguridad ciudadana.

El debate en Santa Cruz se organiza en dos bloques de candidatos. En el primero participan Paola Cronembold, Soo Hyun Chung, Solares, Angélica Sosa, Félix Oros y Manuel Saavedra.

El segundo bloque está integrado por Orlando Peña, Carlos Subirana, Rosario Schamisseddine, Gary Añez, Rafael Quinteros y Federico Morón.

Los debates forman parte del proceso previo a las Elecciones Subnacionales de Bolivia 2026, en las que la ciudadanía elegirá alcaldes y gobernadores en todo el país.

La cuenta regresiva para las elecciones subnacionales de 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, desde las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve el ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a las alcaldías de las principales capitales del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

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