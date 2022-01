Anciana permanece postrada en cama tras ser atacada por una jauría de perros

En Huanuni, una anciana de 96 años que realizaba su caminata diaria fue atacada por una jauría de perros dejándola postrada en cama con serias lesiones en el cuerpo y sin cabellera.

“Sus dos manos están mordidos y dos sus piecitos. He salido y ya no le he visto al perro y me han gritado los vecinos para así ya le habían estado levantando y llevándole a la posta”