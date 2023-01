Arias sobre veto a Evo en Perú: “Es impertinencia de los que se meten en otros problemas”

Cargando...

“Es impertinencia de los que se meten en otros problemas porque en vez de facilitar la solución, lo que hacen es agudizar; nuestra tarea debe ser siempre tender puentes y no agudizar más el conflicto”, dijo el alcalde de La Paz, Iván Arias, sobre el veto al jefe del MAS, Evo Morales, en Perú por presuntamente afectar la seguridad de ese país.

Además de Morales, otros ocho dirigentes afines al oficialismo fueron vetados en el vecino país.

Según el Ministerio del Interior del Gobierno peruano, en los últimos meses Morales y los ocho bolivianos ingresaron a su país “para realizar actividades de índole política proselitista”.

El burgomaestre paceño dijo que se tiene que respetar la independencia de los países. “Si una pareja se está peleando, no es bueno que el vecino se meta a meter fuego, ya sea para el hombre o para la mujer, no es bueno, no ayuda; pedimos respeto a nuestra independencia, respeto a nuestros intereses, que no haya injerencia, nosotros deberíamos ser los primeros en respetar esa no injerencia”, agregó.

