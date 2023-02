Cargando...

Mundo

Shakira y Karol G prendieron el fuego en su nueva canción “TQG” (Te quedó grande). En el video el cuál vio la luz este viernes 24 de febrero, ambas bailan con llamas detrás con un mensaje directo a sus relaciones pasadas: “Yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”. Conoce aquí las reacciones del lanzamiento, videoclip y más.

El tema ya tiene videoclip y una letra que está llena de referencias fácilmente asimilables a la reciente ruptura de Shakira con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, que le fue infiel con la que ahora es su pareja, la joven Clara Chía.

La letra de la canción le habla a una supuesta expareja, a la que se le reprochan todo tipo de cosas, así como a la actual pareja del destinatario de la canción, que también se lleva pullas y reproches.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, dice la letra, acusando al destinatario de la canción de estar aún enganchado a su ex.

Shakira y Karol G en la imagen que han difundido para apoyar su canción.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, dice en referencia a la nueva pareja, en lo que bien podría ser un mensaje para Clara Chía.

“Verte con la nueva me dolió”, canta Shakira, que sin embargo poco después entona "lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", canta, para asegurar que la vida mejoró.

Cargando...

Shakira y Karol G en la imagen que han difundido para apoyar su canción.

“Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte”, dice la letra, lo que recuerda a aquel mítico verso de la canción con Bizarrap que decía "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

“Ahora tú quieres volver, se te nota”, canta Shakira, que advierte: “Espérame ahí que no soy idiota”, se te olvidó que yo estoy en otra, te quedó grande la bichota".

Shakira y Karol G en la imagen que han difundido para apoyar su canción.

Shakira también hace referencia a la infidelidad y a canciones pasadas, como Monotonía, en la que la cantante decía que su ruptura no fue culpa de Piqué, ni suya, sino de la monotonía, algo que ya no cree ahora, pues en TQG dice: “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era la monotonía”.

Cargando...

En cualquier caso, la nueva canción va camino de repetir el éxito de su antecesora, pues en tan solo a horas de su estreno en YouTube ya acumulaba más de 6 millones de visualizaciones.